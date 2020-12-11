Хабаровск, 11 декабря, 2020, 09:19 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев высказал своё мнение о популярности у хабаровчан бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Khabkrai.ru Сергей Фургал

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«Есть люди, которые умеют хорошо работать, есть люди, которые умеют хорошо выступать. Редко кто умеет хорошо и то, и другое. Фургал выступал хорошо — он говорил людям те вещи, которых от него ждали», — цитирует«Интерфакс» Юрия Трутнева.

Свои слова полпред подтвердил несколькими примерами. Один из них о том, что после вступления в должность Фургал тут же стал говорить о сокращении чиновничьего аппарата, зарплат чиновников, раздавал много обещаний.

Также, по мнению Трутнева, Фургал сыграл на контрасте с предыдущем хабаровским губернатором Виктором Ишаевым, который слишком долго руководил регионом, и люди устали.

А вот управленческие задатки Сергея Фургала он невысоко оценил:

«Я его видел с другой стороны. Со стороны исполнения тех задач, которые стоят перед губернатором. По Комсомольску-на-Амуре сорвано строительство всех объектов, защитная дамба не строится, Дворец самбо — сроки провалены, отставал по всем статьям. Вот и всё».

Что касается продолжающихся в поддержку Фургала митингов хабаровчан, Юрий Трутнев пояснил, что они замешаны на популизме.

«В целом это называется модным словом «популизм». Но смысл очень простой — Сергей Иванович умел говорить людям именно то, что они ожидали от него слышать. Ну и такая обостренная реакция как результат», — добавил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в уголовном деле Сергея Фургала могут появиться новые эпизоды — на заводе в Комсомольске-на-Амуре выявлены хищения в крупных размерах. В совладельцах предприятия числится супруга Фургала.