Горно-Алтайск, 11 декабря, 2020, 08:51 — ИА Регнум. Депутаты Государственного собрания Республики Алтай на очередной сессии приняли законопроект о налоговых льготах для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, документ подготовили в комитете по экономической, финансовой и налоговой политике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредиты

Согласно ему, начинающим бизнесменам при применении упрощённой или патентной систем налогообложения устанавливается ставка налога в размере 0%. Закон будет действовать до 31 декабря 2023 года.

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