Москва, 11 декабря, 2020, 08:32 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли РФ объявило тендер в форме запроса предложений, в рамках которого планируется найти подрядчика для капитального ремонта служебно-жилого здания и жилого дома торгового представительства РФ в Аргентине. Начальная цена лота превышает 420 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заявки участников оценят 21 декабря 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 420 656 770 рублей при авансе в 30%. Также потребуется обеспечение исполнения контракта — 126 197 031 рубль. При оплате контракта будут задействованы средства федерального бюджета.

«Работы должны быть выполнены в течение 24 месяцев с момента заключения государственного контракта», — отмечается в документации.

Участок торгового представительства расположен в центральной части города Буэнос-Айреса. Его площадь — 12 490 кв. м, где расположены служебно-жилое и жилое здания, а также пристройки в виде спортивного зала, бассейна, зоны отдыха с летней беседкой, детская площадка, автопарковки и элементы благоустройства.