Оренбург, 11 декабря, 2020, 08:21 — ИА Регнум. В Оренбурге депутаты Заксобрания передали в «технические библиотеки» школ 50 компьютерных планшетов. До конца января депутаты Заксобрания и Горсовета закроют вопрос дефицита гаджетов в городе, сообщает пресс-центр регионального парламента.

Zaksob.ru В «технические библиотеки» школ областного центра сегодня передали 50 планшетов

По словам депутатов, планшеты поступают на баланс образовательных организаций. При вынужденном дистанционном обучении ученики смогут брать планшеты на временное пользование домой, как книги в библиотеке. В последний «дистант» более 450 семей столкнулись с проблемой отсутствия технических возможностей для обучения на дому.

«Безусловно, очное обучение в школе не заменит ничего. Но, на мой взгляд, надо учесть этот опыт и сделать все возможное, чтобы обучение было доступно всем без исключения. Сейчас мы ставим перед собой задачу-минимум — несколько планшетов в школу для детей из малообеспеченных семей и задачу-максимум — создать так называемые мобильные классы. То есть оснастить школы набором из 30 гаджетов, как для использования дома детьми на больничном, так и для их участия в онлайн-олимпиадах, тестированиях и конкурсах на уроках в школах. Пока это только идея», — сказал вице-спикер Законодательного собрания Александр Куниловский.

Zaksob.ru Планшеты можно будет брать как книги в библиотеке

Он подчеркнул, что при получении поддержки родительского сообщества возможно создание спецпрограммы по оснащению школ необходимой техникой.

Напомним, в Оренбурге из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, после затянувшихся осенних каникул очно обучение начали получать только выпускники школ. С 23 ноября в школы пошли ученики начального звена. С 7 декабря за парты сели учащиеся пятых-десятых классов.