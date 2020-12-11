Барнаул, 11 декабря, 2020, 08:21 — ИА Регнум. Неутешительные данные о значительном росте смертности в Алтайском крае за октябрь 2020 г. опубликовал Росстат. Всего в этот период умерли 4637 жителей Алтайского края, что на 1780 больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Росстат Сведения о числе зарегистрированных умерших в октябре 2020 года

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С приростом смертности в 62,3% регион вышел в лидеры по России. Динамика больше только у Чукотского АО. Но абсолютные цифры там несопоставимо меньше — в октябре 2019 года там умерли 32 человека, в этом году — 53.

В Сибирском федеральном округе рост в октябре 2020 года составил +37,7%, в среднем по России +30,3%.

Как уже сообщало ИА REGNUM,. оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 11 декабря общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1260 человек (+15 за сутки). Ранее министр здравоохранения края Дмитрий Попов официально подтвердил, что основной причиной летальных исходов стали коронавирус и пневмонии.

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