Токио, 11 декабря, 2020, 08:14 — ИА Регнум. Японская компания Mitsubishi Motors представила первое официальное изображение кроссовера Outlander следующего поколения. Фотографию авто распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Mitsubishi Обновлённый Outlander

Первые экземпляры новинки первоначально появятся в Соединённых Штатах, Канаде и Пуэрто-Рико. Это произойдёт уже в феврале 2021 года.

Внешне рестайлинговая модель стала ещё более внушительной.

«Outlander — это культовый внедорожник для компании, поэтому, когда мы разрабатывали модель следующего поколения, мы черпали вдохновение из нашего богатого наследия, чтобы реализовать смелый и уверенный стиль, который привлекает наших клиентов», — сообщил гендиректор подразделения дизайна MMC Сейдзи Ватанабэ.

Он добавил, что новый Outlander является первой моделью, которая является олицетворением следующего поколения дизайна Mitsubishi.

Официальная премьера обновлённого Outlander состоится в онлайн-формате в феврале следующего года.

Напомним, официальный дистрибьютор машин Mitsubishi в РФ, Белоруссии и Казахстане — ООО «ММС Рус» — приступил к продажам лимитированной серии рестайлингового кроссовера ASX Black Edition, собранного на базе версий 2.0 Instyle 4WD 2021 модельного года.

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