На реконструкцию набережной в Тольятти объявили многомиллионный тендер
Тольятти, Самарская область, 11 декабря, 2020, 07:37 — ИА Регнум. Управление капитального строительства Самарской области объявило многомиллионный тендер на реконструкцию набережной Автозаводского района Тольятти. Итоги электронного аукциона подведут 18 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.
Максимальная цена контракта — 855 135 570,71 рубля. По контракту предполагается аванс в 30%. Источником финансирования проекта выступает бюджет Самарской области. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения планируется не позднее 1 февраля 2021 года, а подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства — 20 декабря 2021 года.
Площадь застройки — 1316,8 кв. м. В документации уточняется, что в рамках реконструкции набережной предусматривается строительство парковой дороги протяжённостью 1105,5 м. Помимо этого, на входе на территорию набережной будут установлены таблички и мнемосхемы для ориентации людей с ограничением по зрению с дублированием шрифтом Брайля, а через каждые 150 метров проектом предусматриваются места отдыха.
Напомним, в начале декабря 2020 года самарский губернатор Дмитрий Азаровсообщил, что реконструкцию набережной в Автозаводском районе Тольятти начнут в 2021 году. На важные объекты региона из федеральной казны будет выделено 2 млрд рублей. В эту стоимость вошла и реконструкция набережной.