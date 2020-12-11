Новосибирск, 11 декабря, 2020, 06:33 — ИА Регнум. В правительстве Новосибирской области объяснили привлечение чиновников к дисциплинарной ответственности малозначительными и несущественными нарушениями антикоррупционного законодательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Напомним, ранее областная администрация сообщила, что в 2020 году «привлечено к ответственности более 90 служащих, в отношении более 16 служащих приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов».

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«В нашей новости отражена фактически неверная информация о работе антикоррупционных подразделений органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе о привлечении более 90 служащих к ответственности, — поправили свою же информацию в пресс-службе регионального правительства. — Речь идёт о привлечении служащих к дисциплинарной ответственности за малозначительные и несущественные нарушения антикоррупционного законодательства, связанные с заполнением справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не имеющие коррупционного умысла. Речь идёт не о взятках».

Напомним, что в Новосибирской области в текущем году было проведено более 100 антикоррупционных проверок.