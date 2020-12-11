Москва, 11 декабря, 2020, 03:10 — ИА Регнум. В карточке дела по иску ООО «БИТ», потребовавшего банкротства Якова Гембуха, данные которого совпадают с данными экс-главы правления «Ум-Банка», появились сведения о подаче ходатайства о прекращении производства по делу. Просьба истца арбитражем Москвы пока не рассмотрена. Данных о дате следующего заседания в картотеке ещё нет, передаёт ИА REGNUM.

Ум-Банк

Ранее истец требовал наложения обеспечительных мер в виде ареста на недвижимое имущество — земельный участок площадью 161 кв. м в п. Краснопахорское (Москва) и здание площадью 277,3 кв. м по тому же адресу. Судья отклонил притязания.

Напомним, иск от амурской компании из сферы недвижимости был подан еще в октябре 2020 года. При этом фирма-истец на тот момент полностью принадлежала ответчику. «БИТ» — банкрот и управляет активом конкурсный управляющий, назначенный судом.

Данные ответчика схожи с данными главы «УМ-Банка», два года назад лишившегося лицензии. На тот момент банк был на 293-м месте в РФ по размеру активов. Кредитная организация была подконтрольна уроженцу Хабаровска Андрею Шляховому.