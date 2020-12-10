Питтсбург, США, 10 декабря, 2020, 22:28 — ИА Регнум. Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» проявляет интерес к нападающему «Вегас Голден Найтс» Максу Пачиоретти.

Christophe95 Макс Пачиоретти

Согласно информации портала Pittsburgh Hockey Now, представители пенсильванского клуба уже контактировали с игроком. Стороны провели беседу и теперь «Питтсбург» ждет ответа от Пачиоретти.

Напомним, что «Вегас» хочет обменять 32-летнего игрока с целью расширить место под потолком зарплаты.

Пачиоретти выступает за «Голден Найтс» с 2018 года, перейдя из «Монреаля». Действующее соглашение с «рыцарями» рассчитано еще на три сезона, его годовой оклад составляет 7 миллионов долларов.