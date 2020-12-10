Архангельск, 10 декабря, 2020, 22:03 — ИА Регнум. В медучреждениях Архангельской области в тяжелом состоянии находятся 148 пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Аппараты ИВЛ

По данным на 9 декабря, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 12 человек.

Напомним, в Архангельской области на лечении с COVID-19 находится 7851 пациент, за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 407 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти запретили подросткам посещать торговые центры без взрослых.