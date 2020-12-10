Кострома, 10 декабря, 2020, 22:00 — ИА Регнум. Жители Костромы возмущены установкой «железобетонного частокола» на улице Героев — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Дополнительные железобетонные опоры в областном центре в начале декабря стал устанавливать поставщик услуг связи «Костромская городская телефонная сеть» (КГТС).

Иван Уланов

Как утверждают местные жители, представители интернет-провайдера не смогли договориться с собственником уже имеющихся на улице столбов — ПАО «МРСК Центра» и решили смонтировать свои опоры.

«О том, что вдоль улицы Героев установят второй ряд железобетонных опор, мы узнали только на прошлой неделе, когда увидели рабочих. Позднее выяснилось, что разрешение на возведение опор было предоставлено КГТС администрацией города Костромы. При этом, согласно проекту планировки, который мэрия утвердила в 2013 году, вся слаботочная система, в том числе и оптоволокно на этой территории должно находиться в земле. Получается, что администрация противоречит сама себе. А что будет, если ещё один оператор к нам сейчас зайдёт — он тоже будет ставить столбы?», — рассказал ИА REGNUM житель улицы Героев Иван Уланов.

С ним согласна костромичка Евгения Баранова. Женщина считает, что двойные опоры «уродуют» вид улицы и могут помешать строительству пешеходных зон.

«Дополнительные железобетонные опоры КГТС уродуют вид улицы и создают трудности в подъезде к участкам. Кроме того на улице нет тротуара и освещения. Дети и взрослые ходят прямо по проезжей части. Двойной ряд столбов появился на месте, где впоследствии должны проявиться пешеходные зоны. Где будут тротуары, теперь неизвестно. Интересно, что улица Героев находится в черте города, а вся Кострома, как известно, имеет статус «исторического поселения федерального значения». Именно поэтому нас обязуют согласовывать внешний вид домов с мэрией. То есть материал, и цвет и форма дома может испортить исторический облик областного центра, а большое количество железобетонных опор на улицах администрацию почему-то не смущает».

Как пояснили ИА REGNUM в МРСК, интернет-провайдер КГТС не обращался к ним с просьбой предоставить место на опорах для подвеса опто-волоконных линий.

Жители улицы Героев направили обращения в городскую прокуратуру и администрацию, требуя остановить работы по установке опор. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.