Москва, 10 декабря, 2020, 21:39 — ИА Регнум. Употребление алкоголя при вакцинации следует ограничить, сообщила 10 декабря журналистам российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

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По её словам, нет запрета на употребление алкоголя, но врачи советуют ограничить его на период вакцинации. То же самое касается «лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему».

Так, за три дня до прививки от коронавируса следует, отмечает чиновник, отказаться от алкоголя. Также от него следует воздержаться ещё три дня после вакцинации. Это необходимо для выработки организмом иммунитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в России начнётся массовая вакцинация от COVID-19.