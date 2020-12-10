Брюссель, 10 декабря, 2020, 21:16 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не планирует проводить каких-либо совместных учений с Россией, так как взаимодействие в таких формах было приостановлено в 2014 году, сообщила 10 декабря официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

«НАТО не планирует проведение учений с Россией. Наше практическое сотрудничество приостановлено вследствие нелегальной аннексии Крыма у Украины Россией в 2014 году», — цитирует Лунгеску агентство РИА Новости.

Ранее пресс-служба российского Черноморского флота опубликовала информацию о том, что в феврале 2021 года корабли Военно-морского флота РФ впервые за 10 лет проведут у берегов Пакистана совместные учения с кораблями флотов стран-членов НАТО, в том числе ВМС США и Британии.