Москва, 10 декабря, 2020, 21:04 — ИА Регнум. Порядка 6,9 млн доз вакцины «Спутник V» поступит до конца этой зимы в гражданский оборот в России, сообщила 10 декабря журналистам российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Sputnikvaccine.com Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

Голикова «Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины «Спутник V».

Напомним, «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. В декабре власти объявили о начале массовой вакцинации от коронавируса в России.