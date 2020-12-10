Москва, 10 декабря, 2020, 20:56 — ИА Регнум. В Вооружённых силах более 20 тысяч военнослужащих перенесли коронавирусную инфекцию. Соответствующие данные приводятся в опубликованном 10 декабря информационном бюллетене Минобороны России.

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"За прошедшие сутки в Вооружёных силах после прохождения лечения выздоровел 231 военнослужащий. Общая численность выздоровевших увеличилась до 20 119 человек», — сообщают в ведомстве.

По данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 4086 военнослужащих с положительными результатами тестирования.

Из них 2701 человек проходит лечение в госпиталях Минобороны, ещё 44 — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту службы содержатся 68 человек, ещё 1273 военнослужащих изолированы на дому.

Отмечается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние восьми из них оценивается медиками как тяжёлое, ещё 14 человек находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.