Москва, 10 декабря, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Гуманизация уголовного законодательства России является важным направлением работы Верховного суда страны, заявил 10 декабря глава пресс-службы суда Павел Одинцов, сообщает ТАСС.

ИА Красная Весна В суде

Одинцов «Часто российское правосудие упрекают в инквизиционной составляющей, сформирован общественный штамп о том, что судебная система носит обвинительный уклон».

По его словам, число людей, находящихся в местах лишения свободы, сократилось в стране более чем вдвое за последние двадцатилетие. Как отметил Одинцов, «к таким системным результатам во многом привели инициативы Верховного суда по гуманизации уголовного законодательства».

Представитель Верховного суда добавил, что речь идёт о декриминализации ряда наименее тяжких уголовных статей. Также перед применением ряда уголовных статей первоначально была введена административная ответственность. Введён и институт судебных штрафов.

Одинцов добавил, что у российского суда есть установка проявлять объективность и быть справедливым.