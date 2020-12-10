Ижевск, 10 декабря, 2020, 20:47 — ИА Регнум. Удмуртия рассчитывает, что в 2021 году бюджетные кредиты, полученные из федерального центра, на сумму 2,9 млрд рублей будут списаны. Об этом заявил и.о. первого вице-премьера республики Константин Сунцов.

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Он отметил, что кредиты разрешено списывать в случае, если они будут направлены на строительство инвестиционной инфраструктуры.

«Мы должны уже в декабре будем «зафиналить» список проектов с внешними и внутренними в первую очередь инвесторами, которые претендуют как раз на возмещение вот таких затрат на инфраструктуру», — цитирует чиновника«Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября текущего года госдолг Удмуртии составил 56,242 млрд рублей. В течение месяца объем долговых обязательств вырос на 2,1 млрд рублей или на 3,8%. В структуре госдолга доля бюджетных кредитов составила 43% или 24,292 млрд рублей. Сумма коммерческих кредитов — 26,95 млрд рублей или 48%. 5 млрд рублей или 9%-ную долю составили обязательства по ценным бумагам.