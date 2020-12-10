Тамбов, 10 декабря, 2020, 20:00 — ИА Регнум. Лесоводы Тамбовской области перевыполнили годовой план по выращиванию посадочного материала для лесовосстановления и работ по озеленению городских и сельских территорий региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Лесовосстановительные работы в Тамбовской области

По информации управления лесами Тамбовской области, в питомниках региона в 2020 году при плане 7,5 млн штук выращено около 13 млн сеянцев и саженцев основных лесообразующих пород — сосна обыкновенная, дуб черешчатый. Для проведения в следующем году работ по озеленению работники лесного хозяйства вырастили 5 тыс. саженцев каштана, березы, ивы, рябины, боярышника и других декоративных пород.

Все работы выполнены в рамках нацпроекта «Экология», регионального проекта «Сохранение лесов».

Как рассказали в «Горельском лесхозе», который является лидером Тамбовщины по ведению питомнического хозяйства и выращиванию лесного посадочного материала, здесь в питомнике площадью 3,6 гектара выращивается разнообразный породный состав молодых сеянцев и саженцев. Для создания лесных культур 2021 года в лесхозе в этом году вырастили 662 тыс. сеянцев, что на треть превышает прошлогодние показатели. Помимо основных лесообразующих пород (сосны и дуба), здесь выращивается широкий ассортимент декоративных древесно-кустарниковых пород: ива плакучая, туя западная, ель европейская, орех маньчжурский, арония черноплодная, рябина красная, каштан конский. Все эти древесные породы будут использованы для озеленения населенных пунктов и городов региона.