Сургут, Югра, 10 декабря, 2020, 19:58 — ИА Регнум. Бывший мэр Сургута Вадим Шувалов назначен заместителем губернатора ХМАО. Он будет курировать приоритетные проекты, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Admsurgut.ru Вадим Шувалов

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 10 декабря 2020 года подписала постановление «О персональном составе правительства Ханты-Мансийского автономного округа». Особенностью нового правительства Югры стал новый принцип его формирования. В его состав вошли чиновники с правом с правом решающего и совещательного голоса.

Отмечается, что правом совещательного голоса наделены глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. В новом составе правительство Югры начнёт работу 11 декабря.

Напомним, 9 декабря неожиданно подал в отставку глава Сургута Вади Шувалов, который руководил горадминистрацией экономической столицы Югры с 2016 года.