Тамбов, 10 декабря, 2020, 19:48 — ИА Регнум. Тамбовские проекты «Фестиваль «Вишневарово» и «Праздник русского сарафана» получили гран-при национальной премии Russian Event Awards за 2020 год, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Лауреаты конкурса из Тамбовской области

Награждение регионов России за успешные проекты в сфере событийного туризма прошло сегодня, 10 декабря, в Екатеринбурге. Уваровский фестиваль «Вишневарово» завоевал главную награду в номинации «Лучший муниципальный проект в формате онлайн в поддержку и продвижение событийного туризма». Мичуринский проект победил в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов в формате онлайн». Еще один проект — фестиваль «Мичуринские яблоки в цвету» — получил гран-при в номинации «Лучшая идея туристического события».

В финале был представлен 201 проект из 50 регионов России, Молдавии и Объединённых Арабских Эмиратов. Оценивал конкурсные проекты экспертный совет, в состав которого вошли представители туроператоров, сферы культуры и организаторы событий, которые являются лауреатами в профессиональных конкурсах.

Оба тамбовских фестиваля, завоевавших гран-при, в этом году прошли в онлайн-формате, но от этого не стали менее зрелищными и интересными. На «Вишневарово» было подано около 200 заявок. В числе конкурсантов были не только местные жители, но и участники из Мичуринского района, Саратова, Московской области и Чукотского автономного округа. В своих фотографиях и видеоработах конкурсанты продемонстрировали мастерство в приготовлении «Бабушкиного вишневого варенья», изготовлении оригинальных шляпок в рамках «ВишнЯсветского раута», а также примерили вишневые наряды на своих домашних питомцев для участия «ВишнЯПЁС» и «ВишнЯКОТ».

В течение двух недель официальная группа фестиваля в социальной сети пестрила самыми разными вишневыми образами. Многие размещали в соцсетях видеоролики с песнями, стихами, танцами, посвященными главному символу города, рецепты фирменной вишневой выпечки и напитков. Все это придало виртуальному фестивалю праздничный колорит и душевную атмосферу.

Праздник русского сарафана тоже прошел на просторах интернета, но и его участники смогли посоревноваться в самых разных конкурсах: «Русское угощение», «Русские умельцы» и, конечно, же «Русский сарафан». Организаторы отмечают, что онлайн-активности также вызвали большой интерес в сети. Пользователи мастерили различные русские наряды, изделия народного промысла, готовили блюда по старинным рецептам и делились этим с миллионами пользователей интернета.