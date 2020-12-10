Кишинёв, 10 декабря, 2020, 19:45 — ИА Регнум. С признанием Конституционным судом Молдавии победы Майи Санду на президентских выборах поздравил её действующий молдавский президент Игорь Додон 10 декабря в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Додон «Желаю ей успехов и как можно больше достижений в интересах граждан, в интересах Республики Молдова».

Он добавил, что Партия социалистов Республики Молдова намерена поддержать «шаги избранного президента по роспуску парламента и организации досрочных выборов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инаугурация Санду намечена на 23 декабря 2020 г.