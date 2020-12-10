Ростов-на-Дону, 10 декабря, 2020, 19:35 — ИА Регнум. Потепление климата способствовало увеличению численности смертельно опасного вида пауков — ядовитых каракуртов. Об этом сообщают учёные Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН).

Kork Паук-каракурт

Исследования показали, что первые пауки из рода чёрных вдов были замечены вдоль побережья Таганрогского залива и на границе с Калмыкией в 2003 году. В настоящее время вместе с их численностью расширяется область их обитания, «АиФ-Ростов». Способствуют этому не только климатические условия, но и обилие бытовых отходов. Каракурты находят в мусоре насекомых, которыми питаются.

ИА REGNUM сообщало, что ещё в 2015 году ростовчане сообщали о нашествии каракуртов. Фотографии пауков горожане выкладывали в социальных сетях. Учёные тогда предупредили, что особую опасность каракурты представляют в июле-августе, когда самки обзаводятся потомством.