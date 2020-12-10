Барселона, Испания, 10 декабря, 2020, 19:22 — ИА Регнум. 29-летний центральный полузащитник «Аталанты» и национальной сборной Нидерландов Мартен де Рон может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», сообщает испанская газета Mundo Deportivo. Портал Transfermarkt оценивает де Рона в 23 миллиона евро.

Ago76 Мартен Де Рон

В текущем сезоне де Рон принял участие в 11-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом.

Летом 2017-го года де Рон перешел в «Аталанту» из «Мидлсбро» за 13,5 миллиона евро.