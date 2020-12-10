Москва, 10 декабря, 2020, 19:18 — ИА Регнум. Попытками помешать развитию России занят Запад, заявил 10 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров «Нам сейчас ясно, что цель Запада — как раз не дать нам возможность сформировать внешние благоприятные условия для внутреннего развития России».

По прогнозу главы МИД РФ, эти попытки «разрушить внешние возможности для содействия развития России» будут продолжаться.

Однако для России это вовсе не катастрофа, тем более что «встраиваться в западные модели» не интересно, а нужно «строить что-то самостоятельно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что западная «политика сдерживания» приобрела весьма агрессивные формы. В конечном итоге оказывается, что сдерживание касается не только России, но и союзников США, которые позволяют лишать себя стратегической инициативы.