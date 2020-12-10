Екатеринбург, 10 декабря, 2020, 19:07 — ИА Регнум. Самолёт Омск — Москва вынужденно сел в Екатеринбурге из-за смерти пассажира. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Мужчине был 61 год. Медики поднялись на борт лайнера и констатировали смерть человека. Сейчас идёт процессуальная проверка. Назначены экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании S7 Airbus 320 приземлился в 18:20 по местному времени.