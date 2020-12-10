Киев, 10 декабря, 2020, 19:09 — ИА Регнум. В правительстве Украины отсутствует центр принятия решений по энергетическим вопросам, поэтому ситуация в энергетике близка к критической, заявил на одном из мероприятий 10 декабря народный депутат Украины, заместитель председателя комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Gov.ua Транзитная газовая магистраль на Украине

Депутат напомнил, что минэнерго Украины длительное время уже работает с министром в статусе вр.и.о.; национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — с непонятным статусом, а также непонятный «Нафтогаз», который теоретически под правительством, а практически «под наблюдательным советом и абсолютно конкретными персоналиями».

Он привел вариант одной из возможных махинаций — если не будет урегулирован вопрос задолженности всех субъектов рынка, все долги будут на операторе газотранспортной сети, затем «Нафтогаз» будет забирать средства от транзита, а оператору продавать по завышенной цене свой газ.

По его мнению, всё это может привести к тому, что статус Украины как надежного партнера по транзиту газа будет в очередной раз поставлен под сомнение.

«То есть наш сосед слева и сосед справа скажут — вы не способны обеспечить безопасный транзит», — уточнил Кучеренко.

ИА REGNUM напоминает, что 20 ноября правительство Украины приняло решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец и назначить на эту позицию одного из ее заместителей Юрия Бойко. При этом в правительстве отказались от идеи назначить министра энергетики как положено — через голосование в Верховной раде, поскольку ни за одну из возможных кандидатур нет необходимых голосов.

Согласно официальным данным, в январе — ноябре 2020 года транзит газа через Украину составил 50,1 млрд кубометров, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было 81,5 млрд кубометров). В Киеве заявили, что основная причина сокращения объемов транзита — запуск новых газопроводов в обход Украины, по которым российский газ транспортируется в Европу, а также некоторое уменьшение спроса на топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.