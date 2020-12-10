Тюмень, 10 декабря, 2020, 19:05 — ИА Регнум. В Тюменской области за 10 месяцев 2020 года объём выдачи потребительских и автокредитов снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 133 млрд рублей. Об этом сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

На Ямале за те же десять месяцев объём вновь выданных потребительских и автокредитов вырос на 9% и составил 67 млрд рублей. В Югре наблюдается рост в 3%, и взято кредитов на 170 млрд рублей.

Совокупная задолженность жителей Тюменской области, Югры и Ямала по потребительским и автокредитам увеличилась с начала года на 9% и на 1 ноября 2020 года превысила 445 млрд рублей. Отмечается, что за аналогичный период 2019 года темп прироста по данным кредитам составил 18%.