Екатеринбург, 10 декабря, 2020, 18:57 — ИА Регнум. В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» вынужденно приземлился самолёт авиакомпании «Сибирь». Причиной стала смерть пассажира 1959 года рождения, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании «Сибирь»

Посадка была произведена в 18:20 по местному времени. Самолёт летит из Омска в Москву.

Всего на борту находятся 159 пассажиров, из них 34 несовершеннолетних. На месте работает следственно-оперативная группа. Соблюдение прав граждан контролирует Свердловская транспортная прокуратура.