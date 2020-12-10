Екатеринбург, 10 декабря, 2020, 19:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,8 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии гособвинителя, преступная группа из трёх горожан переводила деньги на банковские счета юридических лиц (нерезидентов РФ). Деньги переводились в иностранной валюте. Всего было отправлено более 2,8 млрд рублей (в рублёвом эквиваленте).

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил фигурантов дела к лишению свободы и штрафу. Один из обвиняемых получил пять лет лишения свободы и штраф 200 тыс. рублей, второй — три года и аналогичный штраф, а третий — два года и штраф 50 тыс. рублей.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении директора организации, который, как считает государственный обвинитель, и создал преступную группу.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, незаконная деятельность была пресечена совместными действиями сотрудников ГСУ ГУ МВД России по региону, областного главка ФСБ и Уральской оперативной таможни. Уголовное дело возбудило Главное следственное управление. Ранее Октябрьским судом была осуждена женщина, заключившая досудебное соглашение. Ей дали три года условно.

Очередные осуждённые будут отбывать свои сроки в колониях общего режима и выплатят крупные штрафы. «Граждан взяли под стражу в зале суда», — отметил полковник Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белгородской области задержали сбытчиков поддельной валюты. Полицейские изъяли у граждан более 37 тыс. долларов США — более 700 поддельных купюр.