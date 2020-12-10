Москва, 10 декабря, 2020, 18:42 — ИА Регнум. Высылка российских дипломатов из Нидерландов является очередным провокационным жестом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Россию вынуждают на симметричные действия. Уверен, что адекватный ответ последует своевременно», — заявил Слуцкий.

Все обвинения Нидерландов в шпионаже, уверен парламентарий, голословны и написаны как под копирку.

«Уже не хватает пальцев на руке, чтобы перечислить все аналогичные случаи в европейских столицах за уходящий 2020 год. Это явно одна цепочка событий и шагов по дискредитации Москвы», — заключил он.

Двух работников посольства России сочли сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) под прикрытием. Их объявили персонами нон грата и выдворят из страны. Данные обнародовала служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD).