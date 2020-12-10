Москва, 10 декабря, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Москве остаётся стабильной, но при этом тяжелой. Об этом 10 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Врачи в защитных костюмах

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"Москва находится на стабильном, но тяжелом уровне, при котором вся медицинская система Москвы работает с напряжением. При этом все ее звенья выполняют свои функции», — сказал Собянин.

При этом медицинская система пока справляется с нагрузкой, подчеркнул мэр столицы.

«Надо беречься и исполнять те требования, которые предъявляются врачами. Это залог того, чтобы не давать ситуации взрывным образом развиваться», — заявил Собянин.