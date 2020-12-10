Кортина д’Ампеццо, Италия, 10 декабря, 2020, 18:33 — ИА Регнум. За последние 150 лет площадь ледовой поверхности в итальянских Альпах сократилась на 60%, и в последние годы этот процесс ускоряется, таковы итоги исследования национальной экологической ассоциации Legambiente, опубликованные в четверг, 10 декабря.

(сс) Dmitry A. Mottl Горнолыжный курорт Валь-Гардена

Ускорение началось в 1980-е годы, в ближайшие 15−20 лет отдельные альпийские ледники могут исчезнуть полностью, отмечено в исследовании.

Происходящее напрямую угрожает существованию горных курортов и является серьезной экологической проблемой, убеждены эксперты.