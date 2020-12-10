Москва, 10 декабря, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды», продолжает оказывать поддержку сотрудникам медучреждений по всей стране. На это раз бесплатные продукты и бытовая химия были направлены в 14 больниц Астрахани, Кемерова, Новокузнецка, Казани, Тулы и Волгограда.

«Пятерочка» «Пятерочка» поддержала врачей в 14 российских больницах

В медицинских учреждениях, получивших помощь от ретейлера, работают порядка 17,4 тысячи сотрудников, из них более 6 тысяч трудятся в «красных зонах», где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Общий объём доставленных медикам в эти больницы продуктов и гигиенических средств составил более 11,2 тонны. Доставку продовольствия в удобное для медицинских учреждений время взяли на себя волонтёры фонда «Русь».

"Сейчас, в связи с осенним ростом заболеваемости ОРВИ, в том числе и коронавирусом, медицинским работникам особенно нужна поддержка. Вместе с волонтёрами фонда «Русь», которые доставляют продукты в больницы, мы продолжаем помогать врачам и всему медперсоналу в разных регионах, чтобы в течение длительного рабочего дня все они могли перекусить и восполнить свои силы», — рассказала директор департамента маркетинговых коммуникаций «Пятёрочки» Оксана Трофимова.

«Пятерочка» «Пятерочка» поддержала врачей в 14 российских больницах

В целом в рамках инициативы по поддержке медицинских работников, которую торговая сеть начала реализовывать еще в апреле 2020 года, на сегодняшний день доставлено более 17 тонн продовольствия и гигиенических средств в более чем 40 регионах России от Красноярска до Адыгеи.