Париж, 10 декабря, 2020, 18:17 — ИА Регнум. На портале Transfermarkt сообщили, что 27-летний опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Франции Поль Погба может продолжить карьеру в «Ювентусе», за который выступал в период с 2012-го по 2016-й годы. Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

Антон Зайцев Поль Погба

Текущее соглашение Погба с «МЮ» рассчитано до лета 2022-го года.

В текущем сезоне Погба принял участие в 14-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.