Жуковский район, Калужская область, 10 декабря, 2020, 18:26 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки подтверждён один летальные случай среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 10 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Фото: pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Жуковского района 1942 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 122 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.