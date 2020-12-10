Ворсино, Калужская область, 10 декабря, 2020, 18:22 — ИА Регнум. 10 декабря в режиме видеоконференции состоялась церемония запуска на территории Калужской области производства препарата компании «АстраЗенека» для терапии хронической сердечной недостаточности и сахарного диабета 2 типа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска производства нового препарата компании «АстраЗенека»

В ходе видеоконференции её участники отмечали значимость инновационного лекарственного препарата в лечении кардиологических и эндокринных заболеваний. В период пандемии коронавирусной инфекции хроническая сердечная недостаточность и диабет являются отягчающими факторами, способствующими неблагоприятному течению болезни. Поэтому выпуск препарата для их терапии в настоящее время становится особенно значимым. Запуск производства на предприятии компании в калужском Ворсино позволяет производить новый препарат в количестве, необходимом для обеспечения потребности пациентов в Российской Федерации.

«Калужская область активно участвует в национальной программе развития фармацевтической промышленности и создала уникальный промышленный кластер, в котором насчитывается 66 предприятий и научных организаций. Всего за четыре года мы организовали выпуск почти 160 лекарств, среди них и уникальные, не имеющие аналогов препараты. Сегодня, в условиях пандемии, особенно остро встает вопрос с лекарственным обеспечением пациентов, и мы рады, что компания «АстраЗенека» делает все необходимое, чтобы в текущей ситуации продолжать локализацию социально-значимых препаратов в нашей стране», — сказал губернатор Владислав Шапша.

Говоря о перспективах, калужский губернатор подчеркнул, что в регионе намерены наращивать число участников фармацевтического кластера:

«В этом году еще две фармацевтические компании получили статус резидентов особой экономической зоны, инвестиции составят более 8 млрд рублей. И ещё 44 жидких и твёрдых жизненно необходимых и важнейших лекарственных препарата будут производиться на территории Калужской области», — отметил Владислав Шапша.