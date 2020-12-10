Ватикан, 10 декабря, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Месса Навечерия Рождества Христова в римского соборе святого Петра в 2020 году начнется на 4,5 часа раньше обычного, сообщили в зале печати Ватикана в четверг, 10 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск I

Вместо 00:00 25 января месса начнется в 19:30.

Такое решение связано с ограничениями, введенными правительством Италии. Они, в частности, не допускают проведения массовых мероприятий в ночное время.