Москва, 10 декабря, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 декабря поручил членам правительства еженедельно докладывать по ситуации с ценами на продукты питания.

Government.ru Михаил Мишустин

«Со следующей недели прошу вас, коллеги, еженедельно мне докладывать по ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами», — заявил премьер-министр на совещании по вопросу цен на продовольствие.

Мишустин отметил, что в случае необходимости принять срочные решения нужно обращаться лично и незамедлительно.