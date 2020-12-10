Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США начали торги 10 декабря разнонаправленно, но продолжают находиться вблизи максимумов прошлой сессии.

Wagner T. Casimiro Aranha Уолл-стрит

В настоящий момент индекс Nasdaq растет, при этом индексы S&P и Dow Jones падают, на следующий день после достижения исторических рекордов.

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 61,99 пункта (0,21%), до 30 006,82 пункта, индекс S&P 500 опустился на 3,52 пункта (0,10%), до 3669,30 пункта, индекс Nasdaq вырос на 11,92 пункта (0,10%), до 12 350,88 пункта.

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