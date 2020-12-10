Москва, 10 декабря, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Министерство обороны планирует осуществить серьезную модернизацию большого противолодочного корабля (БПК) проекта 1155 «Адмирал Виноградов», сообщает 10 декабря газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

БПК «Адмирал Виноградов»

По утверждению издания, принято принципиальное решение сделать из БПК многофункциональный фрегат, вооруженный крылатыми ракетами «Калибр» и Х-35, а также гиперзвуковыми «Цирконами». Кроме того, система ПВО «Адмирала Виноградова» будут ощутимо усилена, в том числе зенитным комплексом «Панцирь-М».

Кроме того, на БПК будут обновлены системы навигации, связи и радиоэлектронного вооружения

После модернизации корабль вернется в состав Тихоокеанского флота и станет одним из самых мощных ударных кораблей на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был модернизирован аналогичный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников», получивший пусковые установки для крылатых ракет «Калибр» и Х-35.

Стоит отметить, что на данный момент в составе ВМФ России имеется восемь больших противолодочных кораблей проекта 1155 — «Маршал Шапошников», «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», «Вице-адмирал Кулаков», «Североморск», «Адмирал Левченко», «Адмирал Харламов» и «Адмирал Чабаненко».