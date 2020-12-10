Лондон, 10 декабря, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $50 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 10 декабря.

lalabell68 Нефтяная вышка

По состоянию на 17:40 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 2,66% относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достигала $50,16 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне 6 марта 2020 года, когда началось падение котировок.

Тем временем январские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 2,75% — до $46,77 за баррель.