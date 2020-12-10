Подгорица, 10 декабря, 2020, 17:50 — ИА Регнум. Цены на электроэнергию в 2021 году будут на том же уровне, что и в этом году, сообщили порталу CdM в предприятии Elektroprivreda EPCG.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Это означает, что домохозяйства будут платить 0,052 цента за киловатт-час активной энергии по более высокому тарифу в следующем году, в то время как киловатт-час по более низкому тарифу будет стоить 0,026 цента.

«В соответствии с законом, решение по тарифам будет представлено 14 декабря в агентство по регулированию энергетики и не будет иметь изменений, т. е. цены на следующий год будут на уровне 2020 года», — уточнили в госкомпании.

EPCG поясняет, что в соответствии с законом об энергетике цену на электроэнергию EPCG имеет право повышать до шести процентов. Агентство по регулированию энергетики также подтвердило CDM, что EPCG не рассматривала такой запрос.