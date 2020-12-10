Обнинск, Калужская область, 10 декабря, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Создание инновационного научно-технологического центра стало основной темой встречи в Обнинске директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва с губернатором Владиславом Шапшой, сообщили 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Рабочая встреча директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва с губернатором Владиславом Шапшой.

В рамках рабочей поездки в регион Алексей Лихачёв посетил Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского в Обнинске, где обсудил с Владиславом Шапшой перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере развития ядерных технологий, медицины и подготовки кадров.

По мнению калужского губернатора, поддержка ключевого партнёра — «Росатома» — имеет особое значение. Алексей Лихачёв сказал о том, что Обнинск и ФЭИ им. А.И. Лейпунского являются своеобразной Меккой не только российских, но и всех атомщиков. Говоря о дальнейшем развитии института, он отметил, что эти процессы определяют поставленные задачи. В их числе — реализация отраслевой программы исследований и национального проекта «Развитие атомных технологий», развитие ядерной медицины и, конечно, подготовка кадров для отрасли, начиная со школ.

В продолжение темы создания инновационного научно-технологического центра Алексей Лихачёв заявил:

«Мы видим перспективы создания технологической долины, ИНТЦ, непосредственно в Обнинске. Нам важно размещать здесь новые производства, переходить от производства изотопов к радиофармпрепаратам. Есть ряд других направлений, которые гармонично сочетают в себе и научные заделы, и развитие теоретических знаний, и коммерциализацию одновременно. Это не противоречащее, а дополняющее измерение, когда предпринимательское звено приходит к научному с запросом на исследования, с запросом на новые технологии. В свою очередь ученые «запитывают» коммерческие дивизионы новыми технологиями, новыми подходами к оптимизации производства, к оптимизации тех или иных продуктовых линеек. Возникает хорошая конкуренция идей и людей и, самое главное, платформа для развития».