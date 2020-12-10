Нижний Новгород, 10 декабря, 2020, 17:39 — ИА Регнум. По итогам ноября в Нижегородской области наиболее ощутимо подорожали помидоры — сразу на 41%, свежие огурцы — на 30% и красная икра — на 17%. Об этом сообщили в региональном статистическом управлении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

Также изрядно прибавили в цене сахар — на 12%, картофель — на 11%, яйца и подсолнечное масло — на 9%.

Более умеренным оказался рост цен на свинину, мясо птицы, вареные колбасы, гречневую крупу, макаронные изделия, кофе и чай — эти товары подорожали на 2% — 4%.

Также выросли в цене на 1% молоко и молочная продукция, сыры, хлеб из ржаной муки и рыбные консервы.

В этот период зафиксировано снижение цен только на белокочанную капусту — на 8% и на шоколадные конфеты — на 3%.