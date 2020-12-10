Хельсинки, 10 декабря, 2020, 17:35 — ИА Регнум. В результате аварии на АЭС «Олкилуото» никто не пострадал, опасности инцидент не представляет. Об этом сообщила 10 декабря компания — владелец станции Teollisuuden Voima Oyj.

Hannu Huovila АЭС Олкилуото

Отмечается, что в настоящее время специалисты компании устанавливают причины возникновения аварийной ситуации.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на АЭС «Олкилуото» произошло аварийное отключение одного из двух энергоблоков. В управлении радиационной и ядерной безопасности Финляндии сообщили, что выбросов в окружающую среду не произошло, радиационная обстановка остаётся в норме.

АЭС «Олкилуото» расположена на побережье Ботнического залива на западе Финляндии. Станция была введена в эксплуатацию в 1978 году и на сегодняшний день производит более 16% потребляемой в стране электроэнергии. В сентябре 2018 года правительство Финляндии продлило лицензию на эксплуатацию обоих энергоблоков АЭС ещё на 20 лет. В 2021 году планируется ввод третьего энергоблока станции, по мощности превосходящего два действующих.