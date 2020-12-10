Майкоп, 10 декабря, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Кризисный центр помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, начал работу в Майкопе. Учреждение создано по инициативе Союза женщин Адыгеи для оказания адресной помощи жертвам семейного насилия, сообщила председатель общественной организации Галимет Ворокова.

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«Мы считаем, что одной из действенных мер поддержки женщин, столкнувшихся с домашним насилием, является адресная помощь. Помочь можно только тогда, когда жертва насилия сама сообщает о своей проблеме. Для этого создан кризисный центр», — цитирует Ворокову ТАСС.

Женщинам будет оказываться как психологическая, так и юридическая помощь. Также определены адреса, где на условиях анонимности можно будет получить временный кров и помощь в реабилитации. Кроме того, в центре готовы принять обращения, связанные с подростковыми проблемами.

По словам Вороковой, кризисный центр работает во взаимодействии с органами социальной защиты Адыгеи. Реализовать инициативу удалось в рамках социального проекта «Женщина — зеркало социального благополучия семьи», финансируемого за счет гранта из республиканского бюджета.