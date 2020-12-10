Челябинск, 10 декабря, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Учёные Автотранспортного факультета Южно-Уральского государственного университета предложили эффективный материал для смазки рельсов. Гибридный рельсосмазыватель легко использовать, сообщает пресс-служба вуза.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд

Перед доцентами Игорем Левановым и Игорем Мухортовым была задача усовершенствовать нанесение смазки на поверхность колеса, а также предложить эффективное вещество. Сейчас смазка активно применяется и помогает уменьшить трение колёс о рельсы во время поворотов. Тем самым не допускаются тряска, изнашивание колёс и потери энергии. Но есть проблема. Твёрдые образцы почти не смазывают ходовую поверхность рельсов и боковые части колёс, а мягкие быстро расходуются. В итоге в случае высокой скорости скольжения сталь, имеющая шероховатости, разрушает смазочный брикет, а также разбрызгивает содержимое.

Чтобы решить эту проблему, учёные предложили помещать мягкую и эффективную смазку в твёрдую оболочку. «Преимущество рельсосмазывателя брусочного типа не только в его эффективности, но и в распространенности. Для реализации разработки не требуется никаких изменений конструкции рельсосмазывающего оборудования», — отмечает Игорь Мухортов.

Образцы твердопластичной смазки с эффективным компонентным составом уже успешно прошли проверку на базе ЮУрГУ. А позже начнутся испытания на железной дороге. Проверять состав в деле будут на Свердловской магистрали.

Добавим, к поиску нового решения учёных привлекло ООО «ИнтеллРосс», которое изготавливает твёрдые смазки. В начале 2020 года вуз заключил с ним договор о сотрудничестве.

Отметим, Южно-Уральский государственный университет является участником Проекта «5−100». Этот проект призван повысить конкурентоспособность университетов России среди мировых ведущих научно-образовательных центров.