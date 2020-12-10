Великий Новгород, 10 декабря, 2020, 17:36 — ИА Регнум. В Новгородскую область поступило 200 доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). В первую очередь ею будут привиты наиболее уязвимые группы — медицинские работники. Об этом 10 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

На первом этапе вакцинации будет привито 200 медработников. Второй этап вакцинации должен состояться через 21 день.

«Прививочная кампании началась сегодня, 10 декабря», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, за прошедшие сутки в Новгородской области было выявлено 208 новых зараженных, что на три случая меньше, чем сутками ранее. Также за прошедшие сутки в регионе были выписаны по выздоровлению 413 человек.

Всего с начала пандемии в Новгородской области было выявлено 13 911 инфицированных коронавирусом, из них 10 386 выздоровели, 96 умерли. Еще 3429 человек продолжают лечение.