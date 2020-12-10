Астрахань, 10 декабря, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Астраханская область начала вакцинацию от коронавируса. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 10 декабря рассказал министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.

Minzdravao.ru Алексей Спирин на встрече с представителями СМИ

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Регион получил тысячу доз вакцины. В ближайшее время двухкомпонентная вакцина должна поступить в гражданский оборот. Стоить она будет 1942 рубля.

В первую очередь в области прививают медицинских работников. Ранее привились 42 медика

«42 привитых медика чувствуют себя хорошо, недомоганий нет. Вакцина безопасная. Абсолютно всех прививают и будут прививать на добровольной основе», — сказал Алексей Спирин.